10日朝、松本市の県道の交差点で普通乗用車と軽乗用車が出合い頭に衝突する事故があり、3人が病院に運ばれこのうち1人が死亡しました。 警察によりますと10日午前5時半ごろ、松本市島内にある県道の島内高松交差点で普通乗用車と軽乗用車が出合い頭に衝突しました。この事故で、軽乗用車に乗っていた3人が病院に運ばれこのうち1人が死亡したということです。現場は信号機がある見通しの良い交差点でした。警察が亡くなった人の