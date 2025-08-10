ボーイズグループ「Stray Kids（ストレイキッズ）」の4枚目アルバム「KARMA（カルマ）」の2度目のイメージ写真が9日、公開された。22日に発売予定の「KARMA」とタイトル曲「CEREMONY（セレモニー）」を告知するもの。所属するJYPエンターテインメントは、多彩なイメージ・コンテンツを順次公開している。韓国メディアMKスポーツは10日「公式SNSチャンネルで公開された写真には、スタジアムを連想させる空間の中心に堂々と位置し、