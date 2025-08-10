【全国の天気】九州から東北の広い範囲で、雨が降り、雷を伴って激しい雨の降る所があるでしょう。特に九州北部では、線状降水帯が発生し大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があり、厳重な警戒を続けてください。【全国の予想最高気温】29度前後の所が多く、厳しい暑さはおさまるでしょう。全国的に蒸し暑い一日で、熱中症には注意してください。【全国の週間予報】・大阪〜那覇九州は、連休中大雨による災害に厳重に警戒してく