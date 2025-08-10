気象台は、午前11時32分に、大雨警報（土砂災害）を行橋市、香春町、赤村、苅田町、みやこ町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】福岡県・行橋市、香春町、赤村、苅田町、みやこ町に発表 10日11:32時点福岡、北九州、筑豊地方では、11日昼前まで土砂災害に警戒してください。北九州地方では、10日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■北九州市□大雨警報・土砂災害11日昼前にか