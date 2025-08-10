フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が９日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日は「トーク日本シリーズ」。野球界の名ＯＢたちをゲストに当時のエピソードを深掘りした。令和では考えられないような激しい乱闘シーンの数々がクローズアップされるなか、中日、阪神などで指揮をとった「闘将」星野仙一さんが激昂する場面にもスポットが当てられた。元阪神の関本賢太郎氏は「星野さんが怖いのはもう