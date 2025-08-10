日本が太平洋戦争の敗戦を迎えて80回目となる8月、映画『ハオト』が公開される。【写真】この記事の写真を見る（2枚）本作は2005年に下北沢の本多劇場で上演された、俳優・劇作家の丈（じょう）氏による創作舞台がもとになっている。丈氏はこの物語を「戦後80周年平和祈念作品」にするため監督を務め自らも出演する劇場映画として新たに完成させた。主演は原田龍二さんである。「丈監督とは舞台でご一緒したり、撮影所でばった