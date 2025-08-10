突然だが「市内に地下鉄がなく、乗り入れの計画もない100万都市は、どこ？」と問われたら、どの街を思い浮かべるだろうか。【さすがに無茶すぎる…】国にも叱られた、広島「幻の地下鉄計画」の全容を写真で見る国土交通省の扱いでいう「地下鉄事業者」（東京メトロ・名古屋市交通局・大阪メトロなど）を基準とすれば、地下鉄路線が走っていない川崎市・さいたま市でも、車両自体は乗り入れている。ということで、地下鉄事業者