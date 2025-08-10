女優の中越典子（45）が9日、自身のインスタグラムを更新。夏の甲子園に出場した母校・県立佐賀北高の初戦を現地観戦したことを報告した。「佐賀北、甲子園初戦、勝ちました!!」と母校の勝利を喜び、「応援してきました!!!!」と現地観戦を報告した。「行ってよかったいい試合」とつづり、左翼スタンドでの様子や完全防備の日焼け対策ショットなどを投稿。「粘り強く頑張ってたぁ素晴らしい」と後輩たちを称賛した。佐