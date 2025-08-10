9日午後、十日町市の国道のトンネル内で車2台が衝突する事故がありました。この事故で59歳の女性が病院に運ばれましたが死亡しました。事故があったのは十日町市の国道252号、越ヶ沢トンネル内です。警察によりますと、9日午後2時ごろ、柏崎市の無職、伊倉智恵子さん(59)が運転する軽自動車と、千葉県からきていた会社員の男性(39)が運転する普通乗用車が衝突しました。伊倉さんは頭を強く打ち、十日町市内の病院に運ばれましたが