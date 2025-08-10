“常勝軍団”の予選敗退に、衝撃が走った。将棋界の早指し団体戦「ABEMAトーナメント2025」予選Bリーグ2位決定戦、チーム天彦 対 チーム永瀬が8月9日に放送された。過去2度の優勝を誇るチーム永瀬だったが、本戦進出をかけた大一番に3勝5敗で敗退。初の予選敗退を喫したリーダーの永瀬拓矢九段（32）は「とても残念」と肩を落としていた。【映像】羽生九段の振り飛車採用！にテンションが上がる両軍今期は顔ぶれを一新し、“レ