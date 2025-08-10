直腸がんは大腸の一部である直腸に発生するがんのことです。いわゆる大腸がんの一種であり、自覚症状が出にくい疾患でもあります。 早期発見・早期治療を行うためには、初期症状を見きわめることが重要です。直腸がんの症状を知っておけば違和感に素早く気付けるでしょう。 この記事では直腸がんの初期症状を中心に解説します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大