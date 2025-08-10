ストーク・シティ所属のMF瀬古樹が開幕戦で決勝アシストイングランド・チャンピオンシップ（2部相当）のストーク・シティに所属のMF瀬古樹が、現地時間8月9日のリーグ開幕戦で決勝アシストをマークした。ダービー・カウンティとのゲームに1-1の後半39分に途中出場した瀬古は、アディショナルタイムに右サイドからアーリークロスを供給するとFWディビン・ムバマがヘディングで叩いて決勝ゴール。試合終了間際、さらに1点を加え