タレントの福留光帆（21歳）が、8月6日に放送されたラジオ番組「GURU GURU」（J-WAVE）に出演。夏休み気分で金髪にしたと話し、「1回だけでいいからやらせてほしい、とお願いして」念願を叶えたと語った。この日、福留が「学生の皆さんは夏休み真っ只中だと思うんですけれども、私も夏休み気分で髪の毛を金髪にしまして。ずっとマネージャーさんに（金髪に）したらダメだって言われてたんですけど、1回だけでいいからやらせてほし