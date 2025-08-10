ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、本拠地ドジャースタジアムでのブルージェイズ戦に「1番DH」先発出場。3回裏の第2打席に中前打を放った。 ■第1打席三振のカットボールを強振 前日の試合では、久々の猛打賞で勝利に貢献した大谷。この日は序盤から好打で出塁、好機を広げる一打で打線をけん引した。両チーム無得点で迎えた、3回裏の第2打席。2死一塁で大谷は、相手先発クリス・バ