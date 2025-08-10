ブルワーズのミジオロウスキー「リザードン」を引き当てると…大リーグに現れた新たな“怪物”右腕が、日本が生んだ超有名ゲーム「ポケモン」の激レアカードを引き当てた場面に、ファンが驚いている。23歳の若者らしいリアクションに米国のファンからは「最高の子ども」「もっともっと彼を好きになった」とコメントが寄せられた。最速165キロを誇るブルワーズのジェイコブ・ミジオロウスキー投手がクラブハウスで手にしている