北海道・弟子屈町で9日夕方、トラックとレンタカーの乗用車が衝突する事故があり、2人が死亡しました。9日午後4時ごろ、弟子屈町美留和の交差点で、トラックと右から来た乗用車が衝突しました。警察によりますと、乗用車はレンタカーで、この車に乗っていた家族とみられる10代から50代の男女4人が病院に搬送されましたが、このうち20代と50代の女性2人が死亡しました。トラックの男性運転手（30代）に大きなケガはありませんでした