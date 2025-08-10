コカ・コーラシステムは8月7日から10日までの4日間、東京都世田谷区の二子玉川ライズ中央広場で「流し い･ろ･は･す」イベントを開催している。日本の涼文化を取り入れ、暑い夏に五感で涼を楽しめる体験を提供するもので、会場や周辺での体験・配布、通行者への視覚的接触を含め、約30万人がイベントに触れる見込みだ。サンプリングは計約2万本を予定する。ウォータースライダーから流れてくる「い・ろ・は・す」イベントでは、全長