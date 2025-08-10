◇MLBドジャース−ブルージェイズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が3年連続40号を達成しました。1番指名打者で出場した大谷選手は2点リードの5回、ベテラン右腕クリス・バジット投手からセンターへの一発。打った瞬間確信の一発は、417フィート(約127.1メートル)で、2試合ぶりのホームランとなりました。これで3年連続、自身4度目となる40号に到達です。