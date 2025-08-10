リクスタ（千葉県市川市）のアプリ「お寺がいいね」「御朱印帳」、ウェブサイト「神社がいいね・お寺がいいね」が「2025年上半期お寺トレンドアクセスランキング東西ベスト20」を発表。今回は、東日本版のベスト3を紹介します。ランキングは2025年1月1日から6月30日、ウェブサイト、アプリのデータベースから、「オススメ度」が4.0以上のお寺のみを抽出。さらに総検索数1449万9098の中から、検索数の多い順に集計して作成して