北陸地方に停滞する前線の影響で10日の県内は能登を中心に大雨となっています。石川県と気象台は土砂災害の危険が高まっているとして、午前10時過ぎ穴水町に土砂災害警戒情報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち、避難が必要とされる警戒レベル4に当たる情報で、災害発生の危険度が高まっている状況です。輪島市三井では午前10時過ぎまでの1時間に3６ミリの激しい雨を観測しました。県と気象台は午前10時10分に穴水町に土砂災