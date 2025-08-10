北朝鮮が対南拡声器撤去に乗り出していることが確認された。韓国政府が対北朝鮮拡声器撤去作業を終えて２日ぶりになされた措置だ。韓国軍合同参謀本部は９日、国防部担当記者団に送ったショートメッセージを通じ「北朝鮮軍がきょう午前から前線の一部地域で対南拡声器を撤去している活動が識別された」と明らかにした。ただ「全地域に対する撤去かどうかは追加の確認が必要で、韓国軍は北朝鮮軍の関連活動を持続確認するだろう」と