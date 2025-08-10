タレントの新谷あやかさんが始球式を行った(C)産経新聞社タレントの新谷あやかさんが8月9日、みずほPayPayドームで行われたソフトバンクー日本ハム戦で始球式を行った。新谷さんは福岡出身で、小学校5年生まで地元でソフトボールをしていた“野球女子”。イチロー氏ともCM共演があり、TikTokでも活躍している。【画像】夢叶った！ショートボブ美女が始球式後に笑顔の写真を投稿始球式では背番号「100」のソフトバンクのユニ