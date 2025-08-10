全日本空輸（ANA）は、カムチャツカ半島の火山噴火より運航経路を変更することに伴う重量制限のため、一部便に受託手荷物を搭載できないことを明らかにした。8月10日の東京/羽田発ロンドン/ヒースロー行きNH211便、同ストックホルム行きNH221便。両便は中国大陸上空などを通過する南回りで飛行し、NH211便は2時間半、NH221便は2時間53分遅れで到着を予定している。ANAでは、医薬品や貴重品などは事前に手荷物ルールを確認の上、機