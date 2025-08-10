1.伏せて動こうとしない 愛犬を散歩に誘っても、床にべたっと伏せて動こうとしないときは、「行きたくない」という意思表示をしていることが考えられます。 散歩が大好きで行きたがっている場合は、飼い主さんが散歩に行くときの準備を始めたら、喜んで近寄ってきたり、玄関で待っていたりすることもあるでしょう。 座り込んだり伏せたりして動こうとしないのは、そのタイミングでは「散歩に行くのはちょっと面倒くさいな」と