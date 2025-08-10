第107回全国高校野球選手権大会の大会6日目は天候不良のため、あす11日に順延となった。第2試合に登場する東海大熊本星翔（熊本）は甲子園の室内で打撃練習などで調整。軽やかな音楽を流しながら、リラックスした雰囲気で取り組んだ。九州勢は創成館（長崎）、西日本短大付（福岡）、佐賀北（佐賀）、明豊（大分）、沖縄尚学（沖縄）が初戦を突破するなど好調だ。主将の比嘉健太（3年）は「対戦した相手がたくさんいる。凄く