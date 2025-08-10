さっそく目に見える結果を残した。上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトは現地８月９日、エールディビジの開幕戦でNACとホームで対戦。２−０で快勝した。上田と渡辺は共に先発し、１点リードで迎えた55分に上田が勝利を決定づけるゴールを挙げる。右サイドからの攻撃で、セム・スタインのシュートは相手にブロックされるが、こぼれ球に上田が素早く反応。右足を振り抜き、ゴール右に鋭いシュートを流し込んだ。