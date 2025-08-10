¤«¤Ä¤Æ¹áÀî¿¿»Ê¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£¤½¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¿ÀÆ¸¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°­Æ¸¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¤Î¹ÔÆ°¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¼å´§18ºÐ¤Ç¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¤¬¡¢2022Ç¯¤Ë½÷À­¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ­ÅªË½¹ÔÌ¤¿ëÍÆµ¿¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£ÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½÷À­ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤«¤é¶¯¤¤È¿È¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤ÏÉüµ¢¤Ç¤­¤º¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Ø¥¿¥Õ