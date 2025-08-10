役柄に深く入り込み、せりふや表情1つで強い説得力を伝える演技派の女性俳優たち。幅広い視聴者からの支持を集めています。All About ニュース編集部は7月22日、全国10〜60代の男女250人を対象に「夏ドラマ出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「2025年夏ドラマで演技が光っていると思う女性俳優」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：松たか子『しあわせな結婚』／27