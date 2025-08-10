【新華社バヤンノール8月10日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市ウラド前旗で8日、モンゴル族の伝統行事「ナーダム」と音楽祭を融合させた第3回莫尼山音楽ナーダムが開幕した。広大な草原を競走馬が疾走する光景はまるで映画の一場面のようだった。（記者/李雲平）