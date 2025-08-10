エアコンの電気代を少しでも抑えたいと考える家庭は多いでしょう。そんな中、「室外機の前に鉢植えがたくさん並んでいるけれど、これって影響があるのでは？」と感じたことはありませんか。 実は、室外機の周囲に物を置くことは、冷暖房の効率を下げ、電力消費を増やす原因となることがあります。 本記事では、エアコンの室外機の役割や、鉢植えが電気代に与える影響、適切な設置スペースの目安や節電のポイントに