大相撲の元関脇・琴富士の小林孝也さんが８日に死去したことが１０日、分かった。６０歳だった。ここ数年は脳梗塞などで闘病していた。葬儀・告別式は近親者で執り行ったという。千葉県出身で佐渡ケ嶽部屋に入門し、１９８０年春場所で初土俵を踏んだ。幕内在位３７場所。１９９０年名古屋場所で新関脇に昇進。９１年名古屋場所では１４勝１敗で平幕優勝を果たした。三賞２度、金星２個を獲得した。９７年秋場所限りで現役を