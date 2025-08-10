◆米マイナーリーグリーハイバレー３―０スクラントン（９日、米ペンシルベニア州アレンタウン＝コカ・コーラパーク）ヤンキース傘下３Ａスクラントンの前田健太投手（３７）が９日（日本時間１０日）、フィリーズ傘下３Ａリーハイバレー戦で移籍後初登板。先発で６回５安打１失点（自責０）７奪三振と好投したが、援護なく黒星を喫した。今季マイナーでの成績は１３試合で３勝５敗、防御率５・４０となった。今季の前田は