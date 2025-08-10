◆米大リーグマリナーズ―レイズ（９日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）マリナーズは９日（日本時間１０日）の本拠地・レイズ戦開始前に、今年１月にアジア人選手として初めて米国野球殿堂入りを果たした会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５１）の背番号「５１」永久欠番セレモニーを開催した。イチロー氏はバックスクリーン横から登場。式典には、同じく欠番となっている「２４番」Ｋ・グリフィ