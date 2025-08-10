岐阜県揖斐郡池田町にある「池田温泉」。池田町が運営する温泉がある「池田温泉 新館」の2階、3階部分には、町が委託した「株式会社 たち川」が運営するレストラン「郷土料理 たち川」と高級ホテル「池田温泉旅館 たち川」が入っていた。【写真】店長がスーパーで買っていた「偽装食材」。高級外車・BMWで移動するA氏しかし現在、新館の入り口には〈事業を停止することとなりました〉と記された1枚の紙切れが貼られ、2、3階部