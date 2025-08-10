戦後を代表するふたりの批評家の思想と行動を読み解くことで、歴史の重みと現代の課題を浮き彫りにする文芸評論。それが今年5月に刊行された評論家・與那覇潤氏による『江藤淳と加藤典洋戦後史を歩きなおす』（文藝春秋）だ。このふたりの文芸評論家から我々は何を学ぶべきか、その生きざまを與那覇氏が語る。【山内宏泰/ライター】【写真を見る】與那覇氏が語る二人の文芸評論家※「本にまつわる学び」をオンライン講座や動画