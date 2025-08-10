◇MLB エンゼルス7-4タイガース(日本時間10日、コメリカ・パーク)エンゼルス先発の菊池雄星投手が今季6勝目を挙げました。ア・リーグ中地区首位のタイガースとの2戦目。1点リードの2回、タイムリーと犠牲フライで2点を失いますが、4回に3ランホームランで逆転。その裏に再び追いつかれるも、5回に2ランホームランで勝ち越し、菊池投手は勝利投手の権利を持って降板します。その後はリリーフ陣が得点を与えず、打線も7得点と奮起し