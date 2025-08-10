市民へ８０年の感謝を込めて被爆電車が走った――。広島電鉄が９日、原爆投下後初めて電車を走らせた日に合わせた特別運行で、最古の被爆電車「１５６号」が広島市内を駆け抜けた。沿線では、住民や鉄道ファンらがその雄姿を見届けた。（前田典仁、小山舞）投下３日後の１９４５年８月９日、己斐―西天満町間（今の広電西広島―観音町間に相当）を走った電車は市民を勇気付けた。逆に広電社員も「早く電車を通して」という声に