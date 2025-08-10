「ドジャース−ブルージェイズ」（９日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が１番・ＤＨで出場。三回２死一塁の第２打席で打球速度１８０キロの痛烈な中前打を放ち、チャンスを広げた。これで８戦連続安打となった。大谷は前日の同戦では５打数３安打。８月は７試合で１本塁打ながら全ての試合で安打を放ち、打率・４４４と好結果を残している。