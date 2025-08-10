厳しい暑さが続く夏は、エアコンを使って快適な温度を保ちます。でも人によってはエアコンの設定温度が寒いと感じることもありますね。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『義母が家にくると、エアコンの設定温度を勝手に29度にする。あまり冷えると子どもにもよくないと自分勝手な言い分。自分が寒いだけなんだと思う。義母がいる間は我慢するけれど、子どもたちは暑そうなので部屋に行くように促す。