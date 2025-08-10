BLACKPINKのJENNIE（ジェニー）が、過激な文句がプリントされたTシャツ姿の写真を公開した。自身の自身のインスタグラムに9日、コンサートが行われたパリ市内での写真を「JENNIEのパリ旅行記」のコメントとともにアップした。JENNIEは、華麗な舞台衣装とは違って、地味なベージュのTシャツなど、私服ファッションを披露した。韓国メディアのスターニュースは10日「JENNIEが着用したTシャツブランドはすぐに熱い関心を集め、ある大