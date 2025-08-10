ファッションと美容の両立を叶える、dazzlin×吉田朱里のコラボライン「akarin made.」が再び登場♡今回は、“可愛いだけじゃない”リアルクローズをテーマに、保湿機能やUVカットなど、着るだけでケアできる優秀アイテムが勢揃い！中でも注目は、カップインで1枚でも安心のキャミソールや、保湿できるルームウェア。ライフスタイルの質を高めるこだわりが詰まったコレクションに、今すぐチェックを