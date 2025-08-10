タレント薬丸裕英（59）が10日までに自身のブログを更新。8日に第5子が誕生した杉浦太陽（44）、辻希美（37）夫妻を祝福した。薬丸は「辻希美・杉浦太陽夫妻第5子誕生ご出産おめでとうございます」と祝福し「太陽君から母子ともに元気だと聞いて本当に安心しました」と安堵（あんど）した。「これから、ますます幸せな家庭を築いていってください。くれぐれも体調には気を付けて無理をしすぎないようにしてね。赤ちゃんとご家