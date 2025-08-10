音楽家の本間昭光氏（60）が9日、自身のインスタグラムを更新。以前から「似てる」と言われるという人気芸人との対面を報告した。「かねてより『似てる』と言われてたお方に念願叶ってようやくお会いできました！」とつづり、スタジオでのツーショットを投稿した。「#河本準一さん」と添え、お笑いコンビ「次長課長」の河本準一との対面を報告した。この投稿に、フォロワーからは「似てる珍しいツーショット」「やっぱり