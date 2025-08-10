フリーアナウンサーの本田朋子（41）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。「この組み合わせでランチするのは初めて」と同じくフリーアナウンサーの平井理央（42）、元テレビ東京アナウンサーの青木佐知さん（旧姓:大竹／41）との3ショット写真を披露した。【写真】「美しい写真」3ショットを披露した本田朋子アナ＆平井理央アナ＆青木佐知さん「まさかの誕生日プレートも用意してくれて、ありがとう。全く予測してなか