８月１０日の新潟２Ｒ・２歳新馬戦（芝１８００メートル＝１２頭立て）は１８年の阪神ＪＦを含め重賞を６勝したダノンファンタジーの半弟にあたるオルネーロ（牡２歳、美浦・宮田敬介厩舎、父サトノダイヤモンド）が１番人気に応えた。勝ち時計は１分４８秒８（稍重）。好スタートからスピードの違いでハナに立つと、マイペースの逃げに持ち込んだ。直線は上がり３３秒４を繰り出して後続を寄せ付けず２馬身差で快勝。Ｃ・ルメ