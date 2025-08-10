◆オランダ１部▽１節フェイエノールト２―０ＮＡＣ（９日・フェイエノールト・スタディオン）フェイエノールトの日本代表ＦＷ上田綺世が、開幕戦でゴールを決めた。１―０で迎えた後半１０分。ゴール前で相手のクリアボールが転がってくると、ダイレクトで右足シュートを放ち、ゴール右隅に押し込んだ。ＮＥＣの日本代表ＦＷ小川航基が開幕戦で２ゴールを決めたのに続き、第２次森保ジャパン得点王の上田も、Ｗ杯イヤー