10日の中京3R・2歳未勝利戦（芝1600メートル）は1番人気のアンドゥーリル（牡2＝中内田）が5馬身差で圧勝した。勝ち時計は1分33秒2。アンドゥーリルは父サートゥルナーリア、母アンドラステ（母の父オルフェーヴル）の血統。荻野極は「スタートが上手でテンだけ少し行きたがる面を出しましたが、その後はすんなり折り合ってリズム良く走れました。手応えも良かったです。いい反応をしてくれて、最後も余力がありました」と話