霧島市によりますと、大雨災害で断水が続いている地域のうち、福山町の断水は解消しました。配水管の修理が完了したということです。 ただ、一部の地域では水圧が弱かったり、水道管に残るさびなどの影響で、水ににごりがあるということで、霧島市は、にごっている間は、飲んだり洗濯に使ったりしないよう呼びかけています。 ・ ・ ・