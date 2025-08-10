姶良市の断水に関する情報です。 姶良市によりますと、大雨災害で導水管や送水管が破損し、市内の広い範囲で大規模な断水が続いています。 このうち、蒲生地区については１０日朝、復旧しました。 一方、加治木地区の永原・西別府地域の復旧予定は、８月下旬の見通しだということです。 姶良地区と、加治木地区の小山田地域の復旧は未定としています。 ・ ・ ・