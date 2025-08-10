将棋界の早指し団体戦「ABEMAトーナメント2025」予選Bリーグ2位決定戦が8月9日に放送された。予選突破をかけたこの戦いでは、チーム永瀬からチーム天彦に“ヘッドハンティング”された増田康宏八段（27）が、3戦全勝と佐藤天彦九段（37）の期待通りの大活躍！チーム天彦が最終スコア5勝3敗で勝利し、本戦進出を決めた。また、“常勝軍団”として優勝候補の筆頭に挙げられていたチーム永瀬は、初の予選敗退を喫した。【映像】本戦